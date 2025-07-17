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07:31, 17 июля 2025Ценности

50-летнюю Еву Лонгорию заподозрили в пластике на фото в бикини

Екатерина Ештокина

Фото: BACKGRID / Legion-Media

Американскую актрису и активистку Еву Лонгорию заподозрили в пластике живота на откровенных фото, сделанных папарацци. Соответствующие кадры и комментарии публикует Daily Mail.

Уличные фотографы запечатлели 50-летнюю знаменитость в оранжевом крошечном бикини, которое демонстрировало ее фигуру. Помимо этого, звезда надела белую бейсболу, солнцезащитные очки и колье на шею.

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Пользователи сети обратили внимание на тело Лонгории в комментариях под материалом. «Она выглядит невероятно, но всегда можно сказать, когда женщина делала подтяжку живота», «Она делала инъекции в ягодицы», «Гиалуронка», «Хорошее тело, но у нее странный пупок», «Видно, что у нее была липосакция и подтяжка живота...» — высказались они.

Ранее в июле в сети появились снимки Евы Лонгории в купальнике без фотошопа. Папарацци заметили 50-летнюю звезду популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» на пляже в Марбелье, Испания.

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