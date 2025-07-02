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04:38, 2 июля 2025Ценности

В сети появились снимки 50-летней Евы Лонгории в купальнике без фотошопа

В сети появились снимки актрисы Евы Лонгории в ярком бикини без фотошопа
Мария Винар

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

Журналисты опубликовали в сети снимки американской актрисы и активистки Евы Лонгории в откровенном купальнике без фотошопа. Соответствующие снимки появились на сайте издания Page Six.

Папарацци заметили 50-летнюю звезду популярного телесериала «Отчаянные домохозяйки» на пляже в Марбелье, Испания. Знаменитость, которая предстала перед камерами в ярко-розовом бикини и шляпе, отдыхала вместе со своей семьей. На размещенных кадрах видно, что на бедрах и ягодицах Лонгории присутствуют небольшие растяжки и целлюлит.

Фото: BACKGRID / Legion-media.ru

В мае сообщалось, что Ева Лонгория завладела мексиканским футбольным клубом Necaxa и снялась для мужского журнала GQ. Тогда актриса продемонстрировала фотографу фигуру в костюме, который состоял из облегающей футболки и ультракоротких шорт.

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