Продажи музыки Мэрилина Мэнсона выросли после обвинений в насилии

Продажи песен музыканта Мэрилина Мэнсона выросли после того, как несколько женщин обвинили его в насилии. Об этом сообщает Billboard.
По данным американского издания, цифровые продажи музыки Мэнсона увеличились на 40 процентов. Общее количество стримов его композиций за прошлую неделю выросло на семь процентов и достигло шести миллионов. Отмечается, что в то же время последний сингл музыканта «Don't Chase The Dead» покинул чарт Billboard Mainstream Rock Airplay, где держался последние 12 недель.
Ранее в феврале американская певица Фиби Бриджерс рассказала о «комнате для изнасилований» в доме Мэнсона. О физическом и психологическом насилии со стороны музыканта рассказали уже более десятка женщин. Первой высказалась звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с рокером в конце 2000-х.