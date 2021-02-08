Звезда «Мира Дикого Запада» подала заявление в полицию на жену Мэрилина Мэнсона

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд подала заявление в полицию на жену музыканта Мэрилина Мэнсона Линдси Юсич. Об этом звезда «Мира Дикого Запада» сообщила в Instagram-stories.

По ее словам, она обратилась в полицию 19 декабря. Причиной стало то, что супруга артиста угрожала опубликовать компрометирующие кадры, сделанные во времена романа Мэнсона и Рэйчел Вуд. Актриса подчеркнула, что на тот момент она была несовершеннолетней.

Она поделилась совместным снимком с рокером, добавив, что он был сделан после концерта ее бывшего возлюбленного в Лас-Вегасе. На нем артистка изображена с нарисованным усами и в одежде, напоминающей нацистскую форму. Как утверждает звезда, в тот день Мэнсон дал ей много наркотиков и алкоголя. Она считает, что теперь его жена Юсич пытается разрушить ее карьеру.

1 февраля Эван Рэйчел Вуд впервые обвинила Мэрилина Мэнсона в насилии. После публичного выступления актрисы еще десять женщин заявили о физическом и психологическом насилии со стороны шок-рокера.