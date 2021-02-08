Мэрилин Мэнсон залез вокалистке Wolf Alice под юбку с видеокамерой

Вокалистка британской рок-группы Wolf Alice Элли Роуселл рассказала, как шок-рокер Мэрилин Мэнсон залез к ней под юбку с видеокамерой GoPro во время музыкального фестиваля. Она написала о случившемся в Twitter.

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Инцидент произошел несколько лет назад. Артистка рассказала, что познакомилась с Мэнсоном в гримерке. Тот рассыпался в комплиментах творчеству Wolf Alice, которые «становились все более гиперболизированными». «Я начала подозревать, что что-то не так. Я была шокирована, когда посмотрела вниз и обнаружила, что он направил GoPro мне под юбку. Никаких последствий не было, его тур-менеджер попросту заявил, что Мэнсон постоянно делает что-то подобное», — вспомнила Роуселл.

Ранее в феврале американская певица Фиби Бриджерс рассказала о «комнате для изнасилований» в доме Мэнсона. О физическом и психологическом насилии со стороны музыканта рассказали уже более десятка женщин. Первой высказалась звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рэйчел Вуд, встречавшаяся с рокером в конце 2000-х.