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07:31, 17 июля 2025Наука и техника

Обнаружен простой способ продлить срок хранения манго

PGR: Обработка озонированной водой вдвое продлевает срок хранения манго
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Beach boy 2024 / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Университета Эдит Коуэн нашли способ дольше сохранять свежесть манго без потери вкуса. Исследование, опубликованное в журнале Plant Growth Regulation, показало, что обработка плодов озонированной водой перед холодным хранением позволяет продлить срок хранения почти вдвое и снизить риск повреждений от низких температур.

Манго традиционно быстро портятся: около 20 процентов урожая в Австралии теряется из‑за быстрой порчи и ограничений при перевозке. Обычно их хранят при температуре около 13 °C, но более длительное охлаждение вызывает так называемое холодовое повреждение.

Команда под руководством доктора Мекхалы Витханы обнаружила, что десятиминутное погружение манго в озонированную воду перед хранением при 5 °C уменьшает признаки холодового повреждения на 40 процентов и увеличивает срок хранения до 28 дней. Такая обработка безопасна, экологична и может использоваться прямо на месте сбора урожая.

Исследователи планируют проверить метод на других сортах, чтобы еще больше сократить потери и дать манго шанс дольше оставаться сладким и сочным — от сада до холодильника.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление манго может приносить заметную пользу сердечно‑сосудистой системе. Всего две недели ежедневного приема 330 г мякоти манго сорта Атаулфо привели к снижению систолического и среднего артериального давления, а также уровня общего холестерина.

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