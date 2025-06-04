Открыта удивительная польза манго

JANA: Употребление манго снижает давление и уровень холестерина в постменопаузе

Всего две недели ежедневного употребления манго помогли снизить артериальное давление и уровень холестерина у женщин в постменопаузе. Исследование, опубликованное в Journal of the American Nutrition Association (JANA), показало, что даже короткий курс богатого фитонутриентами фрукта может благоприятно повлиять на кардиометаболическое здоровье.

Участницы эксперимента — женщины 50–70 лет с избыточной массой тела — ежедневно съедали по 330 граммов мякоти манго сорта Атаулфо. После двух недель ученые зафиксировали у них снижение систолического давления, среднего артериального давления и уровня общего холестерина. Также оказалось, что манго мягко сглаживает скачки сахара в крови после еды, в отличие от калорийно сопоставимого белого хлеба.

При этом первичный показатель — микроциркуляция крови — не изменился, и воспалительные маркеры остались на прежнем уровне. Однако исследователи считают, что более длительный курс и меньшие, приближенные к обычной диете дозировки, могут показать еще более выраженный эффект.

Важно отметить: манго содержит бета-каротин, витамин C, калий и растворимую клетчатку, а также богат различными полифенолами. Эти вещества способны снижать уровень «плохого» холестерина и помогать регулировать обмен глюкозы, что делает манго потенциально полезным элементом питания для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в группе риска.

Ранее ученые уже рассказали и о другой пользе манго: согласно исследованию, ежедневное употребление свежего манго помогает снижать инсулинорезистентность у людей с лишним весом и ожирением. В отличие от многих других сладких фруктов, манго не вызывает резких скачков сахара в крови, что делает его безопасным и даже полезным выбором для людей с нарушением углеводного обмена.