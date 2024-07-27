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04:19, 27 июля 2024Мир

В ФРГ объяснили сокращение расходов на поддержку Украины

Нимайер: ФРГ сокращает помощь Киеву, потому что видит скорую развязку конфликта

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Руководство ФРГ решило сократить расходы на поддержку Украины, поскольку видит неспособность Киева победить в конфликте с Россией, заявил глава немецкого Совета за Конституцию и суверенитет Ральф Нимайер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, власти Германии видят скорую развязку конфликта. Об этом, например, говорит визит главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай и обсуждение там урегулирования ситуации, уверен Нимайер.

«Зачем отправлять им больше денег, для чего? Думаю, уже понятно, что конфликт должен завершиться», — объяснил он. По мнению немецкого эксперта, Киеву все равно придется вести переговоры.

Ранее стало известно, что кабинет министров Германии планирует сократить военную помощь Украине в два раза. Министры урежут финансирование с 8 миллиардов евро в 2024 году до 4 миллиардов евро уже в 2025 году.

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      Марина Совина
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