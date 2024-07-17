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11:11, 17 июля 2024Мир

В Германии сократят военную помощь Украине в два раза

Reuters: в Германии сократят военную помощь Украине в два раза к 2025 году

Фото: Alina Smutko / Reuters

Кабинет министров Германии планирует сократить военную помощь Украине в два раза в 2025 году. Об этом передает Reuters со ссылкой на проект бюджета.

«Бюджет, выделяемый для Украины, будет менее щедрым: министры сократят военную помощь Киеву с 8 миллиардов евро в 2024 году до 4 миллиардов евро уже в 2025 году», — сообщает агентство.

Авторы материала отмечают, что таким образом правительство Германии «изо всех сил пытается заткнуть бюджетную дыру». Они также добавили, что в том числе сокращение связано с «повышением трат на оборону НАТО».

Ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия не будет передавать Украине боевые самолеты. Он отметил, что сейчас Берлин фокусируется на поставках средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву.

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      Дарья Устьянцева
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