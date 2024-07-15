Германия отказалась передавать Украине боевые самолеты

Правительство Германии заявило, что не станет поставлять Украине боевые самолеты

Германия не будет передавать Украине боевые самолеты. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что в настоящее время украинских пилотов обучают управлению истребителями F-16, однако у ФРГ нет самолетов такого типа. «Даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные. Речь идет о долгосрочном обучении, поэтому нет смысла передавать Украине боевые самолеты разных типов», — заявил Хебештрайт.

Он отметил, что сейчас Берлин фокусируется на поставках средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву.

Ранее портал Merkur узнал, что Германия тайно передала Украине большую партию оружия. Отмечается, что в пакет помощи вошли в том числе танки Leopard 1A5 и Marder.