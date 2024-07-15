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23:32, 15 июля 2024Мир

Германия отказалась передавать Украине боевые самолеты

Правительство Германии заявило, что не станет поставлять Украине боевые самолеты

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Германия не будет передавать Украине боевые самолеты. Об этом сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что в настоящее время украинских пилотов обучают управлению истребителями F-16, однако у ФРГ нет самолетов такого типа. «Даже если внешне истребители выглядят похоже, в обращении они совершенно разные. Речь идет о долгосрочном обучении, поэтому нет смысла передавать Украине боевые самолеты разных типов», — заявил Хебештрайт.

Он отметил, что сейчас Берлин фокусируется на поставках средств противовоздушной обороны (ПВО) Киеву.

Ранее портал Merkur узнал, что Германия тайно передала Украине большую партию оружия. Отмечается, что в пакет помощи вошли в том числе танки Leopard 1A5 и Marder.

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      Марина Совина
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