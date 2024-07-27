Во Франции назвали нереалистичным мирный план Зеленского

Шованси назвал нереалистичным мирный план Зеленского без территориальных уступок

Французский генерал Франсуа Шованси заявил, что мирный план урегулирования на Украине, который предложил президент страны Владимир Зеленский, является нереалистичным. Об этмо военный высказался в эфире LCL, опубликованном на YouTube.

Шованси подчеркнул, что мирный план Зеленского нереалистичен без территориальных уступок. «Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путем вернуть границы к состоянию на 1991 год», — отметил он.

По мнению военного, отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние месяцы говорит, что Киев не владеет ситуацией в зоне военных действий. Поэтому он не перейдет в наступление в ближайшее время.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина подготовит план мирного урегулирования конфликта с Россией до конца года. По его словам, идет подготовка детальных планов в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными после первого саммита по своей «формуле мира».