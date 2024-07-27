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04:20, 27 июля 2024Мир

Во Франции назвали нереалистичным мирный план Зеленского

Шованси назвал нереалистичным мирный план Зеленского без территориальных уступок
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Jeff Overs / BBC / Reuters

Французский генерал Франсуа Шованси заявил, что мирный план урегулирования на Украине, который предложил президент страны Владимир Зеленский, является нереалистичным. Об этмо военный высказался в эфире LCL, опубликованном на YouTube.

Шованси подчеркнул, что мирный план Зеленского нереалистичен без территориальных уступок. «Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путем вернуть границы к состоянию на 1991 год», — отметил он.

По мнению военного, отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние месяцы говорит, что Киев не владеет ситуацией в зоне военных действий. Поэтому он не перейдет в наступление в ближайшее время.

Ранее Зеленский рассказал, что Украина подготовит план мирного урегулирования конфликта с Россией до конца года. По его словам, идет подготовка детальных планов в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными после первого саммита по своей «формуле мира».

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      Марина Совина
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