Во Франции назвали нереалистичным мирный план Зеленского

Французский генерал Франсуа Шованси заявил, что мирный план урегулирования на Украине, который предложил президент страны Владимир Зеленский, является нереалистичным. Об этмо военный высказался в эфире LCL, опубликованном на YouTube.
Шованси подчеркнул, что мирный план Зеленского нереалистичен без территориальных уступок. «Сейчас никто уже не верит в то, что Киев может военным путем вернуть границы к состоянию на 1991 год», — отметил он.
По мнению военного, отступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последние месяцы говорит, что Киев не владеет ситуацией в зоне военных действий. Поэтому он не перейдет в наступление в ближайшее время.
Ранее Зеленский рассказал, что Украина подготовит план мирного урегулирования конфликта с Россией до конца года. По его словам, идет подготовка детальных планов в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными после первого саммита по своей «формуле мира».