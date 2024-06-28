Зеленский заявил о подготовке мирного плана до конца года

Зеленский: Украина подготовит план мирного урегулирования до конца года

Украина подготовит план мирного урегулирования конфликта с Россией до конца года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

Зеленский выступил с заявлением в ходе пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Он рассказал о подготовке детальных планов в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными после первого саммита по своей «формуле мира».

Политик также сообщил о подготовке плана урегулирования по остальным пунктам своей инициативы совместно с международными партнерами. «[Необходимо] разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за больших потерь Киева на поле боя. Он выразил надежду, что мирный план удастся разработать до второго саммита по «формуле мира».