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17:10, 28 июня 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о подготовке мирного плана до конца года

Зеленский: Украина подготовит план мирного урегулирования до конца года

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина подготовит план мирного урегулирования конфликта с Россией до конца года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

Зеленский выступил с заявлением в ходе пресс-конференции с президентом Словении Наташей Пирц Мусар. Он рассказал о подготовке детальных планов в сфере энергетики, продовольственной безопасности и обмена пленными после первого саммита по своей «формуле мира».

Политик также сообщил о подготовке плана урегулирования по остальным пунктам своей инициативы совместно с международными партнерами. «[Необходимо] разработать понятный план, детальный план, и он будет готов в этом году», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за больших потерь Киева на поле боя. Он выразил надежду, что мирный план удастся разработать до второго саммита по «формуле мира».

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      Юрий Леонов
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