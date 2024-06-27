Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за потерь Киева

Зеленский: Украина не желает затягивать конфликт из-за потерь на поле боя

Украина не желает затягивать конфликт из-за больших потерь на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает ТАСС.

По прибытии на саммит Европейского союза (ЕС) Зеленский высказал желание подготовить план мирного урегулирования. Он подчеркнул, что Киев не располагает большим количеством времени на подготовку из-за потерь.

«У нас много раненых и убитых на поле боя. Поэтому мы не хотим, чтобы этот конфликт продолжался годами», — заявил политик. Он выразил надежду, что мирный план удастся разработать до второго саммита по его «формуле мира».

Ранее Зеленский прибыл в Брюссель для подписания соглашений с ЕС. Он уточнил, что запланировано подписание трех соглашений о безопасности, одно из которых будет с Евросоюзом в целом.