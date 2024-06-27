Зеленский прибыл в Брюссель для подписания соглашений с ЕС

Зеленский прибыл в Брюссель для переговоров и подписания трех соглашений с ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бельгию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Сегодня я в Брюсселе, чтобы принять участие в заседании Европейского совета и поблагодарить всех лидеров Европы за единство и за подтверждение необратимости нашего европейского курса», — написал Зеленский.

По словам главы республики, в Брюсселе он примет участие в двусторонних переговорах с руководителями Европейского союза и государств-членов ЕС. Президент также уточнил, что запланировано подписание трех соглашений о безопасности, одно из которых будет с Евросоюзом в целом.

О намерениях ЕС подписать соглашение о безопасности с Украиной стало известно 21 июня. Как отмечал высокопоставленный дипломатический источник в Брюсселе, на тот момент договор уже был согласован Киевом и рядом членов Евросоюза.