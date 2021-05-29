Бывшая подруга Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании

Бывшая возлюбленная рок-музыканта Мэрилина Мэнсона обвинила его в изнасиловании, отметив, что артист заставлял ее смотреть видео со сценами насилия в отношении поклонницы. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на исковое заявление женщины.

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Женщина представилась под вымышленным именем Джейн Доу. По ее словам, она начала встречаться с Мэнсоном в 2011 году. В начале отношения были романтичными и нежными, однако вскоре ситуация изменилась в худшую сторону. Бывшая подруга артиста рассказала, что однажды она пришла к нему, чтобы вернуть ключи от дома. Тогда музыкант повалили ее на землю лицом вниз и изнасиловал, а после угрожал убить.

В иске Доу говорится, что Мэнсон также показывал ей ролик. Музыкант рассказывал возлюбленной, что снял его в 1996 году после концерта в Лос-Анджелесе. Как утверждает женщина, на кадрах было видно, как музыкант привязывает молодую поклонницу к стулу и угрожает ей пистолетом. Содержание записи напугало Доу и заставило опасаться за свою жизнь.

Женщина подала иск с требованием возместить причиненный ей ущерб. Близкий к Мэнсону источник прокомментировал обвинения в разговоре с изданием, отметив, что ролик является короткометражным фильмом, который планировали использовать в будущем проекте, однако задумку не реализовали.

Первой о насилии и унижении со стороны Мэнсона в феврале 2021 года рассказала звезда сериала «Мир Дикого Запада» Эван Рэйчел Вуд. Она отметила, что музыкант «промыл ей мозги» и «склонил к подчинению». Заявлением о пережитых отношениях актриса решила призвать к ответственности компании, которые сотрудничают с Мэнсоном.