Мэрилин Мэнсон нанял круглосуточную охрану после обвинений в насилии

Рок-музыкант Мэрилин Мэнсон нанял круглосуточную охрану своего особняка в Лос-Анджелесе после обвинений в насилии. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на собственный источник.

По информации инсайдера, рокер сильно переживает о своей безопасности. «Его тревожит, что кто-то придет к его дому, поэтому организовал себе круглосуточную охрану. Он и в лучшие времена был параноиком, а обвинения его потрясли, он не сомневается в необходимости защиты», — рассказал знакомый скандального исполнителя. Отмечается, что Мэнсон давно не покидал свой дом.

Также сообщается, что недалеко от особняка Мэнсона заметили съемочную команду. Они представились документалистами, группа вела фото и видеосъемку.

О психологическом и физическом насилии со стороны музыканта поведали уже более десяти женщин. Первой, кто высказалась, была звезда сериала «Мир Дикого Запада», актриса Эван Рэйчел Вуд. Она встречалась с рокером в конце 2000-х.