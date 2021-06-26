Известный актер сравнил песню Моргенштерна с выстрелом в голову из дробовика

Известный актер Сергей Бурунов сравнил творчество Моргенштерна (Алишера Валеева) с выстрелом в голову из дробовика. Своими эмоциями от трека Leck он поделился на YouTube-шоу «Музыкалити».

«Это вышак. Это из дробовика мне сейчас в голову выстрелили. Масштабы катастрофы трагические», — описал свои впечатления актер. Рэпер записал трек с Imanbek (диджей из Казахстана) и Fetty Wap feat. KDDK.

В июне Зюзинский районный суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Музыкант не признал вину. Исполнитель напомнил, что четыре года назад он сжег 100 тысяч рублей ради популярности.

Позже рэпер обжаловал штраф. По его словам, это связано не с суммой штрафа, а с фактическим отсутствием судебного разбирательства по этому делу в суде.