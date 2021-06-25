В песнях Моргенштерна нашли признаки психологического воздействия на людей

В двух песнях рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) «Розовое вино-2» и Family обнаружили признаки «психологического воздействия» на людей с целью формирования положительного отношения к наркотикам. Об этом пишет «Пятый канал».

Соответствующий вывод специалисты сделали на основе экспертизы, результаты которой отражены в постановлении суда по делу о пропаганде наркотиков. Специалисты «Московского исследовательского центра» обнаружили воздействие представлении героев «как обладающих высоким статусом, силой и властью», романтизации образов кумиров-наркоманов как «плохих парней» и создание образа «кумира-наркомана как социально успешного человека».

Сотрудники МВД также заметили в треках исполнителя положительную оценку наркотиков, однако не нашли никаких доказательств того, что своими песнями Моргенштерн призывал к употреблению запрещенных веществ.

3 июня Зюзинский районный суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Музыкант не признал вину. Комментируя приговор, исполнитель напомнил, что четыре года назад он сжег 100 тысяч рублей ради популярности.

14 июня рэпер обжаловал штраф. По его словам, обжалование административного наказания связано не с суммой штрафа, а с фактическим отсутствием судебного разбирательства по этому делу в суде.