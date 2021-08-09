Актер Юрий Назаров рассказал о потере чувствительности ноги после коронавируса

Народный артист России Юрий Назаров рассказал о последствиях коронавируса, который он перенес в прошлом году, в частности о потере чувствительности ноги. Об этом 84-летний актер побеседовал с «Газетой.Ru».

«Коронавирусом я заболел в начале сентября 2020 года. Лежал в реанимации. После выписки у меня начался тромбоз в ноге. Сейчас хожу, но не чувствую ногу. По просьбе детей сделал вакцинацию. Я бы сказал, что тромбоз не является прямым последствием болезни, но случился он не без участия коронавируса», — подчеркнул он. Назаров добавил, что после перенесенной болезни продолжает работать, однако не участвует в исполнении тяжелых кинотрюков.

О госпитализации Назарова в реанимацию стало известно 8 сентября 2020 года. Тогда он попал в больницу с положительным тестом на коронавирусную инфекцию. Врачи также диагностировали у артиста двустороннюю пневмонию. Спустя 11 дней его выписали из медучреждения.

Юрий Назаров — российский актер театра и кино. Он известен благодаря ролям в таких картинах, как «Земля Санникова», «Александр Маленький», «Лошади в океане», «Демидовы», «Третий тайм», «Сталинград» и «Бой с тенью».