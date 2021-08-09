Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Владимира Стеклова

Народный артист России Владимир Стеклов, госпитализированный с коронавирусом, идет на поправку. Об этом сообщил РИА Новости директор Московского современного художественного театра Руслан Банковский.

«Состояние стабильное. Идет на поправку», — заявил Банковский.

Владимир Стеклов родился 3 января 1948 года в Караганде. Он окончил Астраханское театральное училище. В настоящее время Стеклов является художественным руководителем Московского современного художественного театра. 73-летний актер сыграл в кино несколько десятков ролей, в том числе в таких картинах, как «Плюмбум, или Опасная игра», «Вера, Надежда, Любовь», «Гардемарины, вперед!», «Чужая белая и рябой» и «Пощечина, которой не было».

29 июля стало известно о госпитализации Владимира Стеклова с коронавирусом в Москве. Отмечалось, что до этого народный артист России жаловался врачам на дыхательную недостаточность и высокую температуру.

