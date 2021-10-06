Актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию

Состояние народного артиста России Валерия Гаркалина, который ранее был госпитализирован с коронавирусом, ухудшилось. Об этом в среду, 6 октября, стало известно Telegram-каналу Mash.

По данным канала, минувшей ночью у актера резко упал уровень сатурации. В результате его было решено перевести в реанимацию, где артиста подключили к кислороду под давлением. При этом он находится в сознании.

Уточняется, что у Гаркалина диагностирована «критическая» стадия пневмонии. Так, если ранее у 67-летнего актера было зафиксировано 25-50-процентное поражение легких, то теперь речь идет о 75 процентах поражения.

В то же время дочь артиста Ника Гаркалина в беседе с «Пятым каналом» не подтвердила информацию о переводе ее отца в реанимацию. «Они знают больше, чем я», — ответила женщина на вопрос о том, правдивы ли сообщения СМИ.

Гаркалина доставили в больницу 2 октября. Сообщалось, что болезнь у артиста развивается на фоне хронических проблем с сердцем.

Актер известен отечественной публике по ролям в театре и кино. Он снялся в таких фильмах, как «Ширли-Мырли», «Ландыш серебристый», а также в сериалах «Моя прекрасная няня», «Гуманоиды в Королеве» и других.