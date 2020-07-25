Актер Валерий Гаркалин опроверг данные о падении и госпитализации

Народный артист России Валерий Гаркалин опроверг сообщения о том, что он якобы попал в больницу после падения. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 25 июля.

«Не знаю, откуда берутся все эти "новости". Со мной все в порядке, я жив и здоров. И сейчас, когда мы с вами разговариваем, я нахожусь дома», — сказал актер.

Ранее в Telegram-канале издания «Московский комсомолец» сообщалось, что 66-летний артист неудачно упал во дворе своего дома и был доставлен в Боткинскую больницу. Также в СМИ писали, что он якобы госпитализирован с ушибом головы и ранами на лице.

В субботу утром стало известно о госпитализации секс-символа советского кино Елены Кондулайнен. Актрисе и певице стало плохо в ресторане «Времена года» в ЦПКиО им. Горького, где 24 июля проходил выпускной вечер для школьников. У нее заболела голова, появились нарушения речи.