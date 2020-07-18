Одну из самых красивых женщин мира срочно госпитализировали с коронавирусом

Болливудскую актрису Айшварию Рай Баччан и ее дочь срочно госпитализировали с коронавирусом. Об этом сообщает CNN.

Индийские власти сообщили, что звезда вместе с дочерью была доставлена в больницу в Мумбаи. На прошлой неделе бывшая «Мисс мира» сдала положительный тест на коронавирус.

Ранее муж актрисы Абхишек Баччан и ее тесть Амитабх Баччан, которые также являются известными индийскими актерами, были госпитализированы с коронавирусом в то же медицинское учреждение.

По последним данным, в Индии зарегистрировано более миллиона случаев заражения коронавирусом. Всего в результате заражения в стране скончались 26 тысяч человек.

Айшвария Рай Баччан в 1994 году выиграла конкурс красоты «Мисс мира». Она сыграла в таких коммерческих хитах индийского кино, как «Навеки твоя», «Ритмы любви», «Разум и чувства», «Азарт любви», «Девдас» и «Байкеры 2: Настоящие чувства», а также в комедии «Розовая пантера 2» в Голливуде.

Рай Баччан неоднократно возглавляла или была включена в различные рейтинги самых красивых женщин мира в медиа и считается одной из самых популярных звезд Болливуда. Она является амбассадором нескольких брендов, включая бриллианты De Beer и часы Longines.