Одна из самых красивых женщин мира заразилась коронавирусом

Индийская актриса и модель Айшвария Рай Баччан, которая регулярно попадает в различные рейтинги самых красивых женщин мира, заразилась коронавирусом. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает The Guardian.

Рай Баччан сдала положительный тест на коронавирус на следующий день после того, как с болезнью были госпитализированы ее муж Абхишек Баччан и тесть Амитабх Баччан, также известные актеры. Диагноз «коронавирус» был поставлен и восьмилетней дочери актрисы.

12 июля Индия объявила о рекордном приросте числа заболевших: за последние сутки коронавирус обнаружили у 27100 человек. Общее число заболевших в стране теперь составляет более 850 тысяч человек. Власти наиболее густонаселенных регионов намерены вновь ввести ранее отмененные карантинные меры.

Айшвария Рай Баччан в 1994 году выиграла конкурс красоты «Мисс мира». Она сыграла в таких коммерческих хитах индийского кино, как «Навеки твоя», «Ритмы любви», «Разум и чувства», «Азарт любви», «Девдас» и «Байкеры 2: Настоящие чувства», а также в комедии «Розовая пантера 2» в Голливуде.

Рай Баччан неоднократно возглавляла или была включена в различные рейтинги самых красивых женщин мира в медиа и считается одной из самых популярных звезд Болливуда. Она является амбассадором нескольких брендов, включая бриллианты De Beer и часы Longines.

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