В Москве зафиксировали максимум смертей пациентов с COVID-19 с 4 августа

В Москве зарегистрировали 72 смерти пациентов с COVID-19, это максимум с 4 августа

В Москве за минувшие сутки зарегистрировали 72 смерти пациентов с COVID-19, это максимум с 4 августа. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

За последние 24 часа в России выявили 25 110 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 637 427.

Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3827), Санкт-Петербурге (1894) и в Московской области (1788). Меньше всего — в Магаданской области (17), Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (12).

Кроме того, за последние сутки в стране зафиксирован новый максимум по числу смертей пациентов с коронавирусом с начала пандемии. За последние сутки скончались 895 человек.