В России выявили 25 110 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 25 110 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 637 427. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

25 110 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 25 781 случай COVID-19.

Больше всего заражений выявили в Москве (3827), Санкт-Петербурге (1894) и в Московской области (1788). Меньше всего — в Магаданской области (17), Чукотском автономном округе (16) и Ненецком автономном округе (12).

За сутки зарегистрировано 895 летальных исходов, всего с начала пандемии умерло 211 696 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 18 568, общий — 6 759 059.