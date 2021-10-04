Глава Подмосковья попросил включить вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил премьер-министра России Михаила Мишустина включить вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок, передает РИА Новости.

По словам Воробьева, абсолютное большинство пациентов с COVID-19 в больницах составляют непривитые россияне.

«Первая просьба — все таки включить в национальный календарь прививок вакцинацию. Считаем, это очень важно и необходимо для сохранения жизни людей», — заявил губернатор Московской области во время заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

За минувшие сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса. Больше всего заражений выявили в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198) и в Московской области (1733).