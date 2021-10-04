В России выявили 25 781 новый случай коронавируса

В России за последние сутки выявили 25 781 новый случай коронавируса — прирост стал наибольшим со 2 января. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 612 317. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 4 октября.

25 781 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 25 769 случаев COVID-19.

Больше всего заражений выявили в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198) и в Московской области (1733). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (11), Чукотском автономном округе (16) и в Магаданской области (17).

За сутки умерли 883 пациента с COVID-19. Всего с начала пандемии скончались 210 801 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 14 526, общий — 6 740 491.