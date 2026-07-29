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17:35, 29 июля 2026Россия

Названа причина атаки ВСУ на судно Ирана

Военный эксперт Коротченко: Украина атаковала судно Ирана для ослабления позиций Тегерана
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Целью атаки Украины на судно в Каспийском море может быть ослабление позиций Ирана. Об этом заявил российский военный аналитик Игорь Коротченко в беседе с «Известиями».

Специалист подчеркнул, что ранее Службу безопасности Украины (СБУ) и военную разведку связывали с поддержкой вооруженных формирований в Африке, а теперь схожие обвинения прозвучали в Ираке.

«Одной из целей может быть ослабление позиций Ирана. Тегеран обладает серьезным влиянием в Ираке и опирается там на дружественные политические силы и вооруженные формирования», — отметил Коротченко.

По его словам, украинские структуры могут привлекаться к операциям против Ирана в интересах третьих стран. Специалист напомнил, что российские эксперты допускали усиление координации между украинскими спецслужбами и израильской разведкой после прихода Романа Гофмана к руководству израильской внешней разведкой «Моссад».

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с украинским коллегой Андреем Сибигой, который заявил о непреднамеренности атаки. Иранский министр отметил, что любое нападение на граждан Исламской Республики неприемлемо, и Киеву необходимо возместить убытки.

25 июля Украина нанесла удар по иранскому судну, после чего на нем произошел взрыв. Один из членов экипажа стал жертвой атаки и еще один получил ранения.

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