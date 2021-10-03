В России выявили 25 769 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки выявили 25 769 новых случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 586 536. Об этом оперативный штаб сообщил в своем Telegram-канале.

25 769 случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Накануне было выявлено 25 219 заражений. Темп прироста составляет 0,34 процента.

Больше всего заражений выявлено в Москве (4294 случая), Санкт-Петербурге (2463 случая) и Московской области (1646 случаев). Меньше всего — в Магаданской области (19 случаев), Чукотском (16) и Ненецком (13) автономных округах.

За сутки зарегистрировано 890 летальных исходов, всего с начала пандемии умерло 209 918 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 15 391, общий — 6 725 965.