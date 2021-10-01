В Москве второй день подряд выявили почти 4 тысячи случаев COVID-19

В Москве второй день подряд за сутки зафиксировали почти 4 тысячи случаев COVID-19

В Москве второй день подряд выявляют почти 4 тысячи новых случаев COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 1 октября.

3 993 новых случаев COVID-19 выявили в Москве

В четверг, 30 сентября, в Москве зафиксировали 3 998 новых заражений коронавирусной инфекцией. В пятницу, 1 октября, COVID-19 заболели 3 993 человека.

За сутки в столице умерли 64 пациента с COVID-19, выздоровели — 2 189.

Помимо столицы, больше всего заражений выявили в Санкт-Петербурге. Там за сутки зафиксировали 2 281 случай COVID-19 — это максимальный показатель с 30 января.

Ранее власти Москвы оценили необходимость новых мер по коронавирусу. По словам первого заместителя руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, об ограничениях говорить пока преждевременно. Он отметил, что сейчас в столице фиксируется рост заболеваемости COVID-19, который колеблется в пределах 2,5-3,5 тысячи.

