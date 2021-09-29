Власти Москвы оценили необходимость новых мер по коронавирусу

Об ограничениях в столице сейчас говорить преждевременно. Об этом заявил первый заместитель руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Преждевременно об этом говорить. Будем наблюдать. Пока рост есть и колеблется в пределах 2,5-3,5 тысяч», — сказал Немерюк, отметив, что московская медицина готова к росту заболеваемости.

Ранее в Кремле оценили ситуацию с коронавирусом в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в стране отмечается тенденция к росту заболеваемости COVID-19. Он также добавил, что власти знают о росте числа смертей пациентов с коронавирусом в России.

28 сентября стало известно, что в ряде российских регионов начали вводить ограничения из-за роста случаев заражения коронавирусом. В частности в Пермском крае и Удмуртии ввели QR-коды на посещение общественных мест.