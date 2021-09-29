В Кремле оценили ситуацию с COVID-19 в России

Песков: в Кремле видят тенденцию к росту заболеваемости коронавирусом в России

В России фиксируется тенденция к росту заболеваемости COVID-19, в Кремле это видят. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Песков отметил, что ситуация с коронавирусом в стране требует внимания. При этом на федеральном уровне вводить ограничения из-за эпидемиологической обстановки пока не планируется.

Пресс-секретарь президента добавил, что в Кремле знают о росте числа смертей пациентов с COVID-19 в России.

О росте заболеваемости коронавирусной инфекцией ранее заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, увеличение числа заболевших COVID-19 фиксируется в 36 регионах России впервые за восемь недель.

Власти ряда регионов начали вводить ограничения из-за роста числа новых случаев коронавируса. В Пермском крае, Саратовской области и в Удмуртии для посещения массовых мероприятий будет необходим QR-код , в Курской области часть детей переводят на дистанционное обучение.