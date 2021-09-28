Иммунолог назвал необходимую для ослабления пандемии длительность локдауна

Чтобы значительно ослабить пандемию коронавируса в России, необходимо ввести локдаун не менее чем на два с половиной месяца. Такую длительность назвал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков, сообщает Ura.ru.

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«Если у нас вдруг что-то перещелкнет, изменится, и мы задекларированные меры будем выполнять, то достаточно четырех-пяти недель локдауна. Но нам не хватит локдауна в четыре-пять недель в том виде, в которым мы его выполняли», — заявил Крючков.

Он добавил, что в России никогда не вводили полноценного локдауна, который был в Европе и в Китае. Иммунолог считает, что власти не пойдут на такие ограничения — вместо этого можно принять меры, которые помогут долгое время сдерживать рост заболеваемости COVID-19.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал сроки окончания пандемии коронавируса. По его словам, она продлится еще как минимум год. Только после анализа весенних показателей заболеваемости станет понятно, насколько COVID-19 адаптировался и как он меняется, считает он.