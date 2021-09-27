Российские врачи назвали главный канал передачи коронавируса

Одним из главных каналов передачи коронавируса являются подростки. Такое мнение высказали врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок и ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог Максим Скулачев. Об этом в понедельник, 27 сентября, пишет URA.RU.

По мнению российских ученых, основная причина, по которой они «поддерживают пандемию» COVID-19, заключается в том, что детей и подростков до 18 лет пока не вакцинируют.

«Через них функционирует устойчивый канал передачи коронавирусной инфекции, поскольку у учащейся молодежи число социальных контактов очень высокое...» — заявил Владимир Болибок.

Вирусолог Максим Скулачев, в свою очередь, отметил, что «во всех цивилизованных странах» подросткам делают прививки от коронавируса. По его словам, несовершеннолетние распространяют инфекцию из-за того, что пренебрежительно относятся к своему здоровью, продолжая ходить в гости или гулять, испытывая, например, боль в горле.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что среди детей самой уязвимой группой по COVID-19 являются подростки и те, кто не достиг годовалого возраста.