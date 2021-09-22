Российский иммунолог объяснил изменение рекомендаций по лечению COVID-19

Российский Минздрав внес изменения в список рекомендаций касательно диагностики, профилактики и лечения COVID-19 из-за распространения «дельта»-штамма коронавируса и появления в мире нового штамма «мю». Так объяснил появление 12-й версии методических рекомендаций аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, в интервью радио Sputnik.

«У нас штамм «дельта», а в Южной Америке уже штамм «мю», коронавирус меняется достаточно быстро, и из-за этого требуется постоянно корректировать методические рекомендации. В них указаны наши представления о том, как надо лечить», — пояснил Болибок.

Появление 12-й версии также свидетельствует о быстром изучении коронавируса, уверен врач. Обновление методических рекомендаций по разным заболеванием в среднем происходит раз в 5-10 лет, отметил он.

Ранее Минздрав утвердил 12-ю версия временных методических рекомендаций. Ее подготовили более 100 специалистов из разных областей. Прежде всего в ней обновлен такой раздел по коронавирусу, как лабораторная диагностика. В список также включили лучевую диагностику инфекции и главы, касающиеся тактики и методов лечения. В частности, появились рекомендации, как медикам необходимо работать с зараженными беременными.

