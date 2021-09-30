В Москве выявили почти 4 тысячи случаев COVID-19 впервые с июля

В Москве выявили 3998 новых случаев коронавируса — это максимум с 22 июля

В Москве за сутки выявили 3998 новых случаев коронавируса — это максимальный показатель с 22 июля. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 30 сентября.

22 июля в Москве выявили 4287 случаев COVID-19.

По данным оперштаба, за сутки в столице скончались 62 пациента с COVID-19, выздоровели — 2237.

Всего в Москве за время пандемии скончались 28 980 человек. Общий показатель выздоровлений составил 1 490 037.

Ранее власти Москвы оценили необходимость новых мер по коронавирусу. По словам первого заместителя руководителя Аппарата мэра и правительства Москвы Алексея Немерюка, об ограничениях говорить пока преждевременно. Он отметил, что сейчас в столице фиксируется рост заболеваемости COVID-19, который колеблется в пределах 2,5-3,5 тысячи.

