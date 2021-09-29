Российский иммунолог назвал новый симптом «дельта»-штамма коронавируса

Новым симптом, который был зафиксирован у 100 процентов больных «дельта»-штаммом коронавируса в Москве, стал насморк. Его назвал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, сообщает «Газета.ру».

«В основном стали попадать к врачу с насморком, но без потери вкуса и обоняния — это новое наблюдение», — рассказал медик. Также он добавил, что сейчас симптоматика коронавирусной инфекции меняется. Теперь у больных встречаются и симптомы ОРВИ, и ротавирусной инфекции.

Тот факт, что теперь COVID-19 стал напоминать ротавирусную инфекцию, Болибок объяснил новыми свойствами «дельта»-штамма. «Вирус гораздо легче и быстрее распространяется по организму. Клетки, покрывающие кишечник, имеют рецепторы к коронавирусу», — заявил иммунолог.

Ранее трихолог Татьяна Егорова сообщила, что после перенесенного коронавируса у людей может измениться цвет волос. По словам врача, у одной из ее пациенток после коронавируса начали расти волосы на два тона светлее.