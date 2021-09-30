Москвичам с симптомами ОРВИ начнут делать экспресс-тест на антиген к COVID-19

Ракова: с 1 октября москвичам с симптомами ОРВИ будут делать тест на антиген к COVID-19

С 1 октября всем пациентам в Москве с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тестирование на наличие антигена к коронавирусу. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует ТАСС.

О росте заболеваемости коронавирусом в Москве Ракова заявила 22 сентября. Она уточнила, что за неделю число заболевших COVID-19 увеличилось на 24 процента, число госпитализированных — на 15 процентов.

Ранее терапевт-иммунолог Жемчугов рассказал, что COVID-19, грипп и ОРВИ начинаются одинаково — по первым симптомам невозможно точно определить, чем болеет человек. Он добавил, что коронавирус и сезонные респираторные инфекции лечатся похожими препаратами.