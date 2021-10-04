В России отменили массовые мероприятия в связи с пандемией COVID-19

В России отменены массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает РИА Новости.

По словам главы Роспотребнадзора, массовые мероприятия остановлены по всей стране. Проводить их можно только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача. На данный момент ни в одном субъекте России нельзя проводить массовые мероприятия с количеством участников более трех тысяч человек.

«И от тысячи до трех тысяч — всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», — заявила Попова.

В России за последние сутки выявили 25 781 новый случай коронавируса. Это наибольший прирост зафиксированный со 2 января. С начала пандемии общее число заражений достигло 7 612 317.

В Москве выявили максимальное с 17 июля число новых случаев COVID-19. 17 июля в городе выявили 4 561 случай заражения коронавирусом.