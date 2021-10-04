В Минздраве предупредили россиян о «напряженном» сезоне гриппа

Предстоящий сезон гриппа в России будет «напряженным». Об этом предупредил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

Мурашко призвал россиян «не рисковать» и заявил, что принципиально важно осенью привиться и от COVID-19, и от гриппа.

О прогнозах циркуляции вирусов гриппа в России также рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что эксперты прогнозируют более высокую циркуляцию вирусов гриппа в наступающем сезоне, так как в прошлом году люди мало сталкивались с ними, и, как следствие, мало кто получил к ним иммунитет.

Ранее ученый РАН Сергей Нетесов предрек подъем заболеваемости гриппом на фоне роста новых случаев COVID-19. По его словам, увеличение заболеваемости стоит ждать из-за того, что люди не соблюдают масочный режим. В прошлом году эпидемии гриппа не было, потому что россияне носили маски, считает он.