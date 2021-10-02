В Роспотребнадзоре призвали привиться от коронавируса после гриппа

Эпидемиолог Горелов: грипп не являются причиной для отказа от вакцинации против COVID-19

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил ТАСС, что грипп или ОРВИ не являются причиной для отказа от вакцинации против коронавирусной инфекции, привиться от коронавируса можно через две-три недели после заболевания.

Специалист отметил, что в этом году сезон гриппа начался очень равно, в августе были зафиксированы первые случаи заболевания, а в сентябре рост заболеваемости продолжился. «Нужно обязательно привиться от гриппа, особенно лицам из групп риска и детям, а также тем, кто уже переболел ковидом», — сказал Горелов.

Также он отметил, что заболевание гриппом или COVID-19 сопровождаются серьезным иммунным стрессом для организма и характеризуются комплексом отдаленных последствий. «Люди, перенесшие эту инфекцию, становятся более восприимчивы к другим», — сказал специалист.

Кроме того, он призвал россиян прививаться от коронавируса и гриппа. «Самая действенная защита — это пройти вакцинацию. При этом помним, что между прививками должно пройти не менее месяца», — сказал он.

Ранее группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирусная инфекция неожиданно сменила первые симптомы. По словам главы профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрия Белякова, пациенты с коронавирусной инфекцией не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.