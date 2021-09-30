Россиянам рассказали об уязвимости перед COVID-19 между компонентами вакцины

Организм особенно уязвим перед коронавирусом между получениями компонентов вакцины, однако введение даже двух доз вакцины не дает абсолютную невосприимчивость к инфекции. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«С вакцинами действительно некоторые ожидали чуда. В настоящий момент самое действенное средство управления, особенно капельными инфекциями. Но в этой ситуации нужно отдавать себе отчет, что введение вакцины, даже двух доз вакцины, не делает тебя Железным Дровосеком, невосприимчивым абсолютно ни к чему», — рассказал Горелов.

Он отметил, что вакцинированным россиянам все равно нужно соблюдать индивидуальные меры защиты. Необходимо использовать маски, санитайзеры, а также соблюдать социальную дистанцию. Горелов подчеркнул, что все перечисленное необходимо применять не отдельно, а в комплексе.

30 сентября в России впервые с 25 июля выявили более 23 тысяч случаев коронавируса. Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077) и Московской области (1216).