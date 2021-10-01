Россиянам рассказали о неожиданно изменившихся первых симптомах коронавируса

Группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирусная инфекция неожиданно сменила первые симптомы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
По словам главы профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрия Белякова, пациенты с коронавирусной инфекцией не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.
Новые симптомы
Беляков отметил, что у COVID-19 появился новый симптом — насморк. Он отметил, что инфекция начала развиваться более стремительно, поскольку теперь пневмония у больных появляется на третий день, а не на седьмой, как раньше.
Врач Александр Эдигер в свою очередь добавил, что у зараженных коронавирусной инфекцией теперь наблюдаются боль и першение в горле, а также высокая температура, что делает COVID-19 похожим на грипп.
Кроме того, многие пациенты жалуются на потерю слуха и головокружение. По мнению специалиста, это связано с тем, что коронавирус поражает центральную нервную систему.
Мнение инфекционистов
Профессор и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев оценил изменения первых симптомов при COVID-19. Он отметил, что инфекция теперь проявляет себя иначе, чем в начале пандемии.
Специалист добавил, что также изменилась продолжительность инкубационного периода инфекции. Теперь он в среднем составляет около 4-6 дней. Ученый подчеркнул, что выраженность симптомов тоже изменилась.
Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в свою очередь подчеркнул, что описанная во временных рекомендациях симптоматика коронавируса глобально не поменялась. Он отметил, что при легких формах заболевания может быть только повышение температуры, ринит, или насморк, боль в горле, кашель. Однако при более тяжелом течении заболевания появляется одышка, утомляемость, заложенность в грудной клетке.
Вознесенский добавил, что во время тяжелой формы коронавируса характерно появления пневмонии, сепсиса или нарушений в системе свертывания крови. Также медики фиксируют тошноту, рвоту, жидкий стул, кожные высыпания.
Причины роста заболеваемости и смертности от COVID-19
В России 30 сентября зафиксировали рекордное количество смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии — скончались 867 человек. Днем ранее, 29 сентября, в стране было зафиксировано 852 летальных исхода.
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов считает, что причина роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России заключается в несвоевременно введенных мерах безопасности. Он отметил, что в первую очередь на рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом повлиял «дельта»-штамм. «Во-вторых, в основном умирают, согласно статистике, невакцинированные люди старших возрастов», — добавил он.
Вероятность новой волны
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России наблюдается рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, однако о новой волне коронавируса пока рано говорить.
Директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков раскрыл, какие особенности будут у новой волны коронавируса в России. По его мнению, новая волна будет затяжной и иметь несколько всплесков заболеваемости. Подъем заболеваемости придется на осенне-зимний период, а также на первую половину весны.
Сроки окончания пандемии коронавируса
Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия продлится еще как минимум год. Он добавил, что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также оценил сроки окончания пандемии коронавируса. Он усомнился, что это случится скоро.
При этом доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева считает, что пандемия коронавируса в России и в мире может полностью закончиться в 2022 году, но это будет зависеть от темпов вакцинации.