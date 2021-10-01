Россиянам рассказали о неожиданно изменившихся первых симптомах коронавируса

Группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирусная инфекция неожиданно сменила первые симптомы. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам главы профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрия Белякова, пациенты с коронавирусной инфекцией не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ.

Новые симптомы

Беляков отметил, что у COVID-19 появился новый симптом — насморк. Он отметил, что инфекция начала развиваться более стремительно, поскольку теперь пневмония у больных появляется на третий день, а не на седьмой, как раньше.

Врач Александр Эдигер в свою очередь добавил, что у зараженных коронавирусной инфекцией теперь наблюдаются боль и першение в горле, а также высокая температура, что делает COVID-19 похожим на грипп.

Кроме того, многие пациенты жалуются на потерю слуха и головокружение. По мнению специалиста, это связано с тем, что коронавирус поражает центральную нервную систему.

Мнение инфекционистов

Профессор и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев оценил изменения первых симптомов при COVID-19. Он отметил, что инфекция теперь проявляет себя иначе, чем в начале пандемии.

Появляются новые симптомы, они начинают изучаться целенаправленно, а когда они изучаются целенаправленно, их появляется все больше и больше. Если в начале [при коронавирусе] были сильные боли в глотке, то сейчас мы практически этого не видим Николай Малышев о новых симптомах COVID-19

Специалист добавил, что также изменилась продолжительность инкубационного периода инфекции. Теперь он в среднем составляет около 4-6 дней. Ученый подчеркнул, что выраженность симптомов тоже изменилась.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в свою очередь подчеркнул, что описанная во временных рекомендациях симптоматика коронавируса глобально не поменялась. Он отметил, что при легких формах заболевания может быть только повышение температуры, ринит, или насморк, боль в горле, кашель. Однако при более тяжелом течении заболевания появляется одышка, утомляемость, заложенность в грудной клетке.

Вознесенский добавил, что во время тяжелой формы коронавируса характерно появления пневмонии, сепсиса или нарушений в системе свертывания крови. Также медики фиксируют тошноту, рвоту, жидкий стул, кожные высыпания.

Причины роста заболеваемости и смертности от COVID-19

В России 30 сентября зафиксировали рекордное количество смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии — скончались 867 человек. Днем ранее, 29 сентября, в стране было зафиксировано 852 летальных исхода.

Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов считает, что причина роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России заключается в несвоевременно введенных мерах безопасности. Он отметил, что в первую очередь на рекордное количество смертей пациентов с коронавирусом повлиял «дельта»-штамм. «Во-вторых, в основном умирают, согласно статистике, невакцинированные люди старших возрастов», — добавил он.

Вероятность новой волны

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что в России наблюдается рост заболеваемости респираторными вирусными инфекциями, однако о новой волне коронавируса пока рано говорить.

С началом осеннего похолодания некоторый подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями неизбежен. Этому способствует и ухудшающаяся погода, и то, что люди возвращаются с отдыха Александр Горелов о вероятности новой волны

Директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков раскрыл, какие особенности будут у новой волны коронавируса в России. По его мнению, новая волна будет затяжной и иметь несколько всплесков заболеваемости. Подъем заболеваемости придется на осенне-зимний период, а также на первую половину весны.

Сроки окончания пандемии коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков считает, что пандемия продлится еще как минимум год. Он добавил, что говорить о возможности возвращения к привычному образу жизни можно будет только после анализа весенних показателей заболеваемости, когда станет понятно, насколько коронавирус адаптировался и как он меняется.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также оценил сроки окончания пандемии коронавируса. Он усомнился, что это случится скоро.

Я думаю, что все в мире соскучились по такому общению, наверное, полностью оно вернуться не может, но думаю, что постепенно все-таки возвращается. Будем надеяться, что наступит день, когда мы свободно вздохнем от коронавируса, хотя не думаю, что это случится скоро Дмитрий Песков о сроках окончания пандемии

При этом доктор биологических наук, главный научный сотрудник лаборатории биоинформатики Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Нурбубу Молдогазиева считает, что пандемия коронавируса в России и в мире может полностью закончиться в 2022 году, но это будет зависеть от темпов вакцинации.