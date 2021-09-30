Российские врачи оценили изменения первых симптомов при коронавирусе

Профессор и бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев оценил изменения первых симптомов при COVID-19 в беседе с РБК.

Врач отметил, что коронавирусная инфекция теперь проявляет себя иначе, чем в начале пандемии. «Появляются новые симптомы, они начинают изучаться целенаправленно, а когда они изучаются целенаправленно, их появляется все больше и больше. Если в начале [при коронавирусе] были сильные боли в глотке, то сейчас мы практически этого не видим», — пояснил он.

По словам Малышева, также изменилась продолжительность инкубационного периода инфекции. Теперь он в среднем составляет около 4-6 дней. Ученый подчеркнул, что выраженность симптомов тоже изменилась. «Мы видим, что иногда нет никаких симптомов, а затем происходит резкое ухудшение состояния», — сказал он.

Инфекционист добавил, что коронавирус в настоящее время часто проявляет себя так же, как и другие острые респираторные инфекции.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в свою очередь отметил, что описанная во временных рекомендациях симптоматика коронавирусной инфекции глобально не поменялась. По его словам, при легких формах заболевания может быть только повышение температуры, ринит, или насморк, боль в горле, кашель. Однако при более тяжелом течении COVID-19 появляется одышка, утомляемость, заложенность в грудной клетке.

Кроме того, во время тяжелой формы коронавируса характерно появления пневмонии, сепсиса или нарушений в системе свертывания крови, сказал Вознесенский. Также врачи фиксируют тошноту, рвоту, жидкий стул, кожные высыпания.

Ранее группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирус неожиданно сменил первые симптомы. Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ. У COVID-19 появился новый симптом — насморк. По его словам, инфекция начала развиваться более стремительно, так как теперь пневмония у больных появляется на третий день, а не на седьмой, как раньше.