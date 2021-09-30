Названа причина роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России

Причина роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в России заключается в несвоевременно введенных мерах безопасности. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов.

Ранее стало известно, что в России за последние 24 часа зафиксировали рекордное количество смертей пациентов с COVID-19 с начала пандемии — скончались 867 человек. Днем ранее, 29 сентября, в стране было зафиксировано 852 летальных исхода.

Это не четвертая волна, это закономерность

Дело не в том, что в России имеют дело с четвертой или какой бы то ни было еще по счету волной коронавируса, считает Нетесов. Он отметил, что сотрудники медицинской сферы прогнозировали наблюдаемый сегодня подъем заболеваемости и смертности от коронавируса еще в августе.

«Это происходит из-за того что 1 сентября в школы и университеты пошла масса первоклассников и первокурсников. Мы говорили, что они прибудут из разных мест и городов и они точно принесут новые варианты коронавируса в те места, где его еще нет. Это все закономерно, и этот подъем ожидался. Дело в том, что в прошлом году, когда начинали занятия, там же был введен в подавляющем большинстве вузов и школ масочный режим и удаленка. Сейчас этого введено не было. И это, конечно, довольно сильно усилило процесс обмена штаммами», — заключил профессор.

По его мнению, вводить сейчас те меры, которые работали в прошлом году, почти бессмысленно, поскольку процесс уже запущен. Однако, подчеркнул Нетесов, ситуацию может поправить массовая вакцинация. «Сейчас никак уже остановить это нельзя. Единственное, что сейчас можно сделать, это максимально усилить вакцинацию, в первую очередь студентов. Максимально», — подытожил медик.

В России за минувшие сутки выявили 23 888 новых случаев коронавируса — это максимум с 25 июля. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 511 026. Больше всего заражений зафиксировано в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077) и Московской области (1216).