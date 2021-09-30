Медики сообщили о неожиданно изменившихся первых симптомах COVID-19

Группа российских медиков сообщила, что осенью коронавирус неожиданно сменил первые симптомы. Теперь в начале заболевания COVID-19 можно спутать с гриппом. Слова врачей приводит «Московский комсомолец».

Глава профсоюза фельдшеров и работников скорой Дмитрий Беляков отметил, что пациенты с COVID-19 не обращаются вовремя к врачу, потому что изменившиеся симптомы коронавируса на первых этапах легко спутать с гриппом или ОРВИ. У COVID-19 появился новый симптом — насморк. По его словам, инфекция начала развиваться более стремительно, так как теперь пневмония у больных появляется на третий день, а не на седьмой, как раньше.

Врач Александр Эдигер заявил, что у зараженных коронавирусом теперь наблюдаются боль и першение в горле, а также высокая температура, что делает COVID-19 похожим на грипп. Многие пациенты жалуются на потерю слуха и головокружение. По мнению специалиста, это связано с тем, что инфекция поражает центральную нервную систему.

Ранее заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН, профессор Сергей Нетесов рассказал в интервью «Ленте.ру», с чем связан подъем заболеваемости COVID-19 в России. По его мнению, причина заключается в несвоевременно введенных мерах безопасности.