Попова назвала долю заражений «дельта»-штаммом коронавируса в сентябре

Попова: на «дельта»-штамм приходятся 97 процентов заражений коронавирусом в сентябре

На «дельта»-штамм приходятся 97 процентов заражений коронавирусом в России в сентябре 2021 года. Долю назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

По ее словам, «дельта»-штамм в России превалирует так же, как и во всем мире. Главный санитарный врач добавила, что 158 стран демонстрируют почти стопроцентное присутствие этого штамма.

«И плотный контроль, и надзор за изменчивостью позволяет нам своевременно реагировать и принимать должные меры», — подчеркнула Попова.

Ранее она рассказала, что в России рост числа заболевших коронавирусом фиксируется в 56 регионах. По ее утверждению, заболеваемость COVID-19 растет уже три недели. Глава Роспотребнадзора добавила, что при этом в 12 субъектах заболеваемость снижается.