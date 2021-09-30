В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах

В России рост числа заболевших коронавирусом фиксируется в 56 регионах. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, заболеваемость COVID-19 растет уже три недели. Главный санитарный врач добавила, что при этом в 12 российских регионах рост числа заболевших снижается.

Глава Роспотребнадзора отметила, что в России с начала сентября также фиксируется рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Она призвала россиян готовиться к борьбе как и с COVID-19, так и с гриппом.

О напряженной ситуации с COVID-19 в России также заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что за минувшие две недели число пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах, выросло более чем на четверть.