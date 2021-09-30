Россиян предупредили о сложном периоде из-за подъема заболеваемости COVID-19

В России наступает «сложный период» из-за подъема заболеваемости COVID-19. Об этом предупредила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет ТАСС.

Она призвала россиян быть аккуратнее, а также соблюдать все ограничительные меры, беречь себя и своих родных.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России рост числа заболевших коронавирусом фиксируется в 56 регионах. Она отметила, что заболеваемость COVID-19 растет уже три недели. Главный санитарный врач добавила, что при этом в 12 российских регионах рост числа заболевших снижается.

О напряженной ситуации с коронавирусом в стране также заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что за минувшие две недели число пациентов с COVID-19, которые находятся в больницах, выросло более чем на четверть.